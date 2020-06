L’Empoli si strofina le mani: che ressa per Ricci! C’è anche la Fiorentina tra i club in lizza

Secondo quanto riporta Tuttosport, la concorrenza per Samuele Ricci (SCHEDA) diventa spietata. L’Empoli spera di scatenare un’asta ed incassare 15 milioni, ma il Napoli potrebbe allettare il club che ne detiene la proprietà (che non vorrebbe lasciarlo partire) lasciandogli la possibilità di tenere il centrocampista di Pontedera in prestito per un’altra stagione. Su Ricci – scrive il quotidiano – si registrano anche gli interessamenti di Fiorentina, Milan, Borussia Dortmund e Lipsia.