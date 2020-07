VN – Orari partite, ecco come cambiano. Si comincia da Fiorentina-Cagliari

Ancora pochi giorni e la Lega Calcio ufficializzerà il cambiamento delle fasce orarie delle partite. Secondo quanto raccolto in anteprima da Violanews.com, due turni saranno anticipati di quarantacinque minuti mentre uno di mezz’ora. A volere le novità sono gli utenti, la partita delle 21.45 finisce decisamente troppo tardi, ma anche i calciatori stessi che tramite il rappresentante di categoria Calcagno sono pronti a sostenere la novità. Se tutto andrà come sembra, lunedì prossimo arriverà l’ufficialità e da mercoledì varieranno gli orari. Le attuali partite delle 17.15 inizieranno alle 16.45, quelle delle 19.30 verranno anticipato alle 18.45 mentre dalle 21.45 si passerà al fischio di inizio per le 21.00.

Vi proponiamo il calendario ufficiale della Fiorentina e, a seguire, come diventerà quando le modifiche saranno ufficiali.

Serie A (30) Dom. 05/07 h. 19:30 – [S] Parma-FIORENTINA

Serie A (31) Mer. 08/07 h. 21:45 – [S] FIORENTINA-Cagliari

Serie A (32) Dom. 12/07 h. 19:30 – [D] FIORENTINA-Verona

Serie A (33) Mer. 15/07 h. 21:45 – [D] Lecce-FIORENTINA

Serie A (34) Dom. 19/07 h. 19:30 – [D] FIORENTINA-Torino

Serie A (35) Mer. 22/07 h. 21:45 – [S] Inter-FIORENTINA

Serie A (36) 25 o 26/07 ore ? – Roma-FIORENTINA

Serie A (37) 28 o 29/07 ore ? – FIORENTINA-Bologna

Serie A (38) 01 o 02/08 ore ? – SPAL-FIORENTINA

Ecco come cambierà il calendario viola.

Serie A (30) Dom. 05/07 h. 18:45 – [S] Parma-FIORENTINA

Serie A (31) Mer. 08/07 h. 21:00 – [S] FIORENTINA-Cagliari

Serie A (32) Dom. 12/07 h. 18:45 – [D] FIORENTINA-Verona

Serie A (33) Mer. 15/07 h. 20:00 – [D] Lecce-FIORENTINA

Serie A (34) Dom. 19/07 h. 18:45 – [D] FIORENTINA-Torino

Serie A (35) Mer. 22/07 h. 21:00 – [S] Inter-FIORENTINA

Serie A (36) 25 o 26/07 ore ? – Roma-FIORENTINA

Serie A (37) 28 o 29/07 ore ? – FIORENTINA-Bologna

Serie A (38) 01 o 02/08 ore ? – SPAL-FIORENTINA