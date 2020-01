VN – Castrovilli sta bene: domani lascerà l’ospedale. A rischio per Inter e Juventus

“Solo un grande spavento, presto tornerò in campo“. Così Gaetano Castrovilli su Instagram. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il centrocampista gigliato ha fatto la seconda tac. Il giocatore sta bene, ma resterà in osservazione all’ospedale di Careggi anche questa notte. Sarà rilasciato nella giornata di lunedì. E’ un dubbio per le gare contro l’Inter, mercoledì in Coppa Italia, Juventus, domenica in campionato visto che dovrà stare a riposo.