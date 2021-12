Vlahovic “scarso” di testa? Nel 2021 in pochi hanno fatto meglio di lui

Quattro le reti siglate in gioco aereo dal bomber serbo quest'anno

C'è chi afferma che il colpo di testa sia il gesto tecnico in cui Dusan Vlahovic debba migliorare e lavorare maggiormente. Magari nel gioco aereo il serbo non sarà preciso come, ad esempio, col suo sinistro, ma i numeri riportano comunque un ottimo dato. Nella speciale graduatoria redatta quest'oggi da Sky Sport riguardo ai bomber del gioco aereo in Serie A, infatti, Vlahovic è ai primi posti. Il centravanti viola nell'anno solare che sta per concludersi ha segnato quattro volte di testa: due nella stagione 2020/2021 (contro Samp e Lazio) ed altrettante in questo campionato (Torino ed ancora Samp). Soltanto in quattro hanno fatto meglio del numero 9 gigliato: Lautaro, Milinkovic-Savic e Cristiano Ronaldo, tutti autori di cinque reti di testa ed il genoano Mattia Destro, capocannoniere nel gioco aereo con sei segnature.