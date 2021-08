Vlahovic: “Rimanere è una mia decisione, non penso al resto. Ho un obiettivo”

Il bomber serbo parla con sempre più sicurezza

"Sarà la prima volta che giocherò con la nazionale davanti al pubblico, penso che sarà la sensazione più bella del mondo. Quando qualcuno inizia a giocare a calcio, il suo primo desiderio è quello di giocare per la nazionale davanti al pubblico. È un sogno che si avvera per me, non vedo l’ora. Probabilmente è una sensazione unica. L’atmosfera è figlia delle vittorie e sarebbe bello vincere contro il Qatar per arrivare con il giusto entusiasmo alle partite di qualificazione. Non esistono partite facili o difficili, quelle che si scelgono. Faremo del nostro meglio per vincere entrambe le partite di qualificazione perché è un imperativo. Il nostro obiettivo è il Mondiale. Mercato? Non penso a un trasferimento, anche se intorno a me c’è molta pressione pubblica. Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, questa è la mia decisione. Sta a me fare ciò che mi viene detto in allenamento. Non voglio dire se sarò in grado di ripetere i numeri della scorsa stagione. Sono fiducioso nelle mie capacità, ma niente cadrà dal cielo. Il campo è l’unico metro di giudizio, ho un obiettivo tutto mio e spero di potermi ripetere“.