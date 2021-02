Vitale: “Sarri chiama ad uno sforzo tecnico oltre che economico, ACF non rimanga indietro”

Pino Vitale, ex DS dell’Empoli, ha parlato a Lady Radio:

Se vuoi prendere Sarri devi fare uno sforzo economico e tecnico, perché credo che lui vorrà scegliere dei giocatori. Una società non può però rimanere indietro, alla lista che fa Sarri deve corrispondere anche una lista della società. Dieci punti sulla zona retrocessione sono più che abbastanza, rimango convinto che la Fiorentina farà un buon finale di campionato, anche grazie al lavoro di Prandelli. Cesare è un uomo di esperienza, mi fiderei sempre di lui, anche se non so quale ruolo avrà.