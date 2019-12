Vitale: “Prenderei Prandelli. Spalletti non ha bisogno della Fiorentina, Pradè? Servirebbe meritocrazia…”

Il direttore sportivo Pino Vitale è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la scelta della Fiorentina di esonerare Montella:

“A me dispiace. Ho letto il suo commento ed ha ragione, le colpe non sono solo sue. Non l’avrei esonerato, ma a questo punto, al suo posto, prenderei Prandelli perché a Firenze ha fatto bene. Anche Iachini e Di Biagio hanno le loro esperienze.

Spalletti? E’ coperto da un contratto importante, ma non è l’unico problema. Luciano non la prende una squadra così, non ha bisogno di rilanciarsi come gli altri allenatori di cui si sente parlare. L’obiettivo della Fiorentina è salvarsi…

Per Pradè parlano i risultati. Non sarà mica solo colpa di Montella? A volte c’entra dentro la politica. Nel calcio ci dovrebbe essere meritocrazia, invece spesso si va a simpatie… Sennò facciamo come con Corvino, che ha fatto peggio di Barabba a Firenze. A cominciare da Zaniolo.”