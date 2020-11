Vitale: “Iachini? Pradè valuti le dimissioni se Commisso non lo cambia. Vorrei Prandelli”

Il dirigente sportivo e tifoso viola Pino Vitale è intervenuto a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Iachini? E’ un buon allenatore e una brava persona, lo sbaglio è stato di Commisso che l’ha confermato. Serviva un allenatore che proponesse un gioco e non che aspettasse gli altri come fa questa Fiorentina. Non cambia nulla vincere a Parma, è nel mirino: servirebbero dieci vittorie consecutive per migliorare le cose. Per me serviva e serve Prandelli se poi il prossimo si vorrà un altro profilo di primo livello. Pradè? Siamo amici, se dovessi dargli un consiglio gli direi di prendere posizione e di dire al presidente che è pronto ad andarsene se non cambia l’allenatore.