AMARCORD – Edmundo trafigge l’Udinese al fotofinish e manda Firenze in cielo

Vincere, si sa, è sempre bello. Ancor di più se i tre punti arrivano in pieno recupero, quando la partita non sembra più avere niente da dire. La gioia dei tifosi è incontenibile. La logica e la razionalità lasciano il posto alle emozioni e all’irrazionalità. Un po’ come avvenne il 4 ottobre 1998. Quel giorno la Fiorentina ospitava al Franchi l’Udinese. I gigliati erano partiti a razzo in quel campionato grazie alle vittorie contro Empoli (2-0 in casa), Vicenza (2-1 in trasferta) e Milan (3-1 al Meazza). Non fu da meno, però, l’avvio della squadra friulana che si presentò a Firenze con sette punti: 2-2 contro la Sampdoria all’esordio e poi le vittorie contro il Bologna per 3-1 e con la Salernitana per 2-0.

Il giorno prima della gara, La Stampa titolò: “Batigol: Firenze non ha più paura di volare”, “Tutta la città in vetta con i viola” e “Il bomber argentino si prepara al duello con il brasiliano Amoroso, l’altro leader della classifica cannonieri”.

Quella domenica 4 ottobre 1998 la Fiorentina, priva di Cois, si schierò con: Toldo, Repka, Padalino, Heinrich, Falcone, Torricelli, Rui Costa, C. Amoroso, Batistuta, Edmundo, Oliveira. L’Udinese, allenata da Francesco Guidolin, rispose con: Turci, Navas, Bertotto, Calori, Pierini, Bachini, Walem, Giannichedda, Jorgensen, Poggi, Amoroso. Arbitro dell’incontro: Stefano Braschi. Al Franchi c’erano poco meno di 34mila persone. I padroni di casa andarono vicini al vantaggio con un tiro dal limite di Edmundo, ma Turci deviò in angolo. Furono poi gli ospiti a rendersi pericolosi con una conclusione di Amoroso, di poco fuori alla sinistra di Toldo. All’inizio della ripresa i bianconeri sfiorarono nuovamente l’1-0 con un palo colpito da Bachini. La Fiorentina sbloccò il risultato grazie ad un tap-in vincente di Oliveira dopo una botta al volo di Edmundo, ma l’arbitrò annullò la rete per fuorigioco del calciatore belga. Il match sembrava avviarsi verso lo 0-0. In pieno recupero, però, ecco la svolta: dialogo dentro l’area di rigore tra Rui Costa ed Edmundo e tiro del brasiliano sotto la traversa. Franchi in visibilio. E pensare che alla vigilia il Trap dichiarò: “Chiedo ai tifosi di aver pazienza. Una partita come questa va vinta all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero”. Ci aveva azzeccato.