Viola in prestito, operazione all’anca per Baroni jr: per lui stagione finita

Stagione finita per Riccardo Baroni. Il difensore classe ’98 di proprietà viola, si è fatto male nello scorso week-end e come riporta il sito ufficiale del Siena, si è operato a Roma nella giornata di oggi. Ecco il comunicato: “Riccardo Baroni, infortunatosi alla spalla nella trasferta di Olbia, è stato sottoposto ad accertamenti anche per un problema all’anca sinistra che hanno evidenziato una lesione del labbro acetabolare e una condropatia femoro-acetabolare, con conseguente necessità di intervenire chirurgicamente in artroscopia: il calciatore è stato operato a Villa Stuart dal professor Raul Zini, l’intervento è perfettamente riuscito ed i tempi di recupero sono stimati in 4 mesi”.