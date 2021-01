Secondo gol in campionato per Alessandro Sersanti, giovane promessa viola in prestito al Grosseto. Il classe 2002 ha deciso questo pomeriggio la sfida in Serie C tra i biancorossi maremmani ed il Piacenza, segnando all’80’ il gol del 2-1 finale. Un altro passo avanti importante per il baby centrocampista su cui la Fiorentina punta molto per il proprio futuro.