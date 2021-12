Vieri, Adani e Cassano consigliano Vlahovic: “Juve? No, vai all’estero”

"Vlahovic è molto forte e deve scegliere una delle prime quattro squadre al mondo"

Alla Bobo Tv questa sera si parla anche del futuro di Dusan Vlahovic. E dai grandi ospiti arrivano dei consigli in merito a quella che potrebbe essere la prossima destinazione dell'attaccante serbo, in caso di separazione con la Fiorentina. Il primo a parlare è Cassano: "Scegli Guardiola e vai al Manchester City. Non so se sarai già ora all'altezza, ma in un solo anno con lui arriveresti al livello di Haaland. Se invece a 20 anni trovi allenatore che non sa parlare e lavorare con te, la tua crescita finisce".