VIDEO – Fiorentina, sessione al Franchi per il primo allenamento dell’anno

Viola in campo per preparare il match con l'Udinese

La Fiorentina inaugura il suo 2022 con un allenamento all'interno dello stadio Franchi. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, infatti, i calciatori agli ordini di Vincenzo Italiano sono tornati ad allenarsi questa sera. In un video postato sui suoi canali social, la Fiorentina mostra la squadra Viola in un esercizio di skip all'interno dello stadio di casa. Si tratta di una buona occasione per riprendere confidenza col campo che, fra pochi giorni, ospiterà l'Udinese.