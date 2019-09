Via alle figurine Panini 2019-20. Evento in Lega a Milano, c’è Barone

E’ stato inaugurato questo mattina a Milano, presso gli uffici della Lega Calcio, il nuovo album figurine della Panini per la stagione 2019-20. L’evento ha visto partecipare molti dirigenti di club, non solo di Serie A e alcuni testimonial come calciatori del passato. Per la Fiorentina era presente il manager Joe Barone: da quando Commisso ha acquistato il club, il suo uomo di fiducia è presente spesso alle riunioni di Lega e ad occasioni ufficiali come questa.