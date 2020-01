Verso la Juve: “Sarri non soffre la pressione, la squadra è simile”. E sul futuro in viola…

Aurelio Virgili, amico stretto di Maurizio Sarri, è intervenuto nel corso di “A pranzo con il Pentasport”, sulle frequenze di Radio Bruno, in vista della partita dell’Allianz Stadium, domenica:

A Sarri ho detto che il vero problema ce l’ha in difesa e lui condivide: avrebbe preferito che si facesse male Ronaldo piuttosto che Chiellini. I bianconeri possono ancora fare meglio, ci vuole un po’ di tempo perché la Juve assomigli a Sarri. I ruoli lui li vede: Bernardeschi per lui è una mezz’ala. La dote di Maurizio è che non vive nessun tipo di pressione, è talmente perso nel lavoro che non segue neanche i giornali e le partite delle altre. Alla squadra non trasmette ansia perché non ne ha, è la sua forza perché trasmette serenità allo spogliatoio. Futuro alla Fiorentina per Sarri? Ribadisco che mi ha confidato che ci verrebbe gratis, non dice le cose tanto per dirle.