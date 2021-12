Ventura e gli ingredienti dell’exploit viola: “Adesso vedo un futuro roseo”

Ormai la Fiorentina non stupisce più chi la segue da addetto ai lavori

"Sorprese in campionato? Non in cima, le quattro di testa al momento sono le migliori in Italia. La Juventus ha una rosa inferiore a livello qualitativo rispetto agli anni passati. Dal punto di vista delle idee e delle proposte i tecnici italiano sono una spanna sopra a tutti gli altri. La Fiorentina non mi stupisce, Italiano non solo ha idee ma è capace di metterle in pratica e di farsi seguire. I risultati sono figli di Italiano, di Vlahovic e del recupero di Jack Bonaventura, oltre al sapiente lancio di giovani come Maleh e Sottil. Poi sono stati lasciati sei punti a Venezia ed Empoli, con tutto il rispetto bastava farne due e si sarebbero aperti scenari ancora migliori. Ci sono tutti i presupposti per pensare positivo nel prossimo futuro. Caso Vlahovic? C'è differenza con altre squadre che hanno problemi simili, tipo il Milan con Kessié. Oggi c'è da esser contenti, ma se fossi tifoso viola sarei felice perché adesso vedo un futuro roseo anche a lungo termine".