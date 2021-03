Valcareggi: “Pradè rimane. Eysseric? L’avete maltrattato fino a ieri”

Furio Valcareggi, intervenuto alla trasmissione 30° Minuto, è stato molto chiaro riguardo al futuro di Daniele Pradè, d.s. della Fiorentina nell’occhio del ciclone della critica: “Per me resta al suo posto. Nel club le decisioni, ovviamente, le prende Rocco Commisso, ma quando non c’è è Joe Barone il numero uno. E Barone, con Pradè, ci lavora fianco a fianco tutti i giorni. Daniele ha fatto una grande carriera, nella Roma di Sensi era lui a fare il mercato per volontà di Franco Baldini. Tutti i d.s. sbagliano, poi c’è chi sbaglia di più e chi di meno. Ad esempio davanti a Pantaleo Corvino ci si può solo alzare ed applaudirlo per quello che ha fatto a Firenze e Lecce“. Poi la squadra: “Adesso tutti parlano bene di Valentin Eysseric, ma fino a ieri è stato criticato da tutti, giornalisti e non solo. E invece quando era stato chiamato in causa non aveva mai fatto male. Amrabat e Biraghi, loro mi hanno deluso quest’anno“. Infine, capitolo stadio: “La Fiorentina è fondamentale per tutto il quartiere di Campo di Marte, quando ci sono le partite si smuovono tanti soldi. Per questo fa bene Commisso a voler avere l’ultima parola, ad esempio il nuovo canone di affitto dovrà essere deciso dalla Fiorentina, non dal Comune, considerando anche lo stato attuale dell’impianto“.