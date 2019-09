Grande prestazione per la nazionale italiana Under 21, che ha travolto il Lussemburgo per 5-0. Ottima prova degli azzurrini, che vanno in rete con Kean, Zaniolo, Tumminiello, Scamacca ed un super gol del viola Sottil. L’esterno viola si è infilato nella difesa avversaria ed ha battuto il portiere con un bellissimo gol sul primo palo, che corona un’ottima prestazione del baby viola, entrato a gara in corso.

PER TUTTI I DATI SULLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020 CLICCA QUI