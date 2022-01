Ufficiale: risolto il prestito di Dalle Mura, zero minuti in campo finora

Da oggi il giovane difensore viola è ufficialmente alla ricerca di una nuova squadra pronta a dargli spazio

Zero minuti in campo in questa prima parte di stagione per Christian Dalle Mura, viola in prestito che da oggi è ufficialmente alla ricerca di una nuova avventura. Il prestito con la Cremonese - come fa sapere la stessa società grigiorossa - è stato interrotto, questo il comunicato: