Tuttosport in edicola oggi si sofferma sul futuro di Montella. Il quotidiano indica la partita di sabato contro il Lecce come decisiva. La società ha ribadito la fiducia all’attuale allenatore, ma cominciano a circolare i primi nomi come alternative. Il giornale in edicola indica Cesare Prandelli come possibile sostituto. Con lui, nel caso, potrebbe sbarcare a Firenze anche Gabriel Batistuta che ha chiesto all’ex ct di entrare nel suo staff tecnico.