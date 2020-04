L’edizione odierna di Tuttosport rilancia un’indiscrezione di mercato alquanto singolare, su una possibile trattativa tra Juventus e Fiorentina. Secondo il quotidiano, infatti, i bianconeri in estate riacquisteranno Rolando Mandragora dall’Udinese, facendo valere l’opzione che detengono, per poi provare a girare il mediano alla Fiorentina in cambio di Gaetano Castrovilli. Questa trattativa al momento pare decisamente fantasiosa, vista la ferma volontà sia della società viola che del ragazzo di non lasciare Firenze.