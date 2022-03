Torreira al 90′: “Obiettivo portare la Fiorentina in Europa. Futuro? Speriamo…”

Le parole di Torreira dopo la vittoria sul Bologna

Nel post partita di Fiorentina-Bologna, dal prato del Franchi ai microfoni di Sky Sport sono arrivate le parole del match winner Lucas Torreira , che ha commentato la vittoria viola. "Abbiamo un grandissimo gruppo, c'è un'aria pulita e lavoriamo ogni giorno per arrivare qua la domenica. Vittoria che ci voleva? E' vero che tra le ultime partite giocate questa è stata la più sporca, spesso abbiamo giocato bene come contro Juve e Sassuolo e non abbiamo ottenuto risultati, a volte serve anche giocare così. Con l'uomo in meno abbiamo trovato spazio ed è arrivato il gol".

Su futuro e obiettivi l'uruguaiano continua: "Europa? Vogliamo far punti per restare attaccati a quelle davanti, non ci nascondiamo. La città ci sostiene e vogliamo lottare per qualcosa, l'obiettivo è portare la Fiorentina in Europa. Felicità? La sto trovando anche fuori dal campo, il futuro dipende da tante cose perché il cartellino è dell'Arsenal ma le società troveranno un accordo: non so cosa succederà ma serve rimanere concentrati fino all'ultimo".