Torneo di Viareggio: la Fiorentina vola agli ottavi. Incontrerà una big

Ecco il risultato con cui la Fiorentina si è qualificata agli ottavi del Torneo di Viareggio

La Fiorentina Under 18 è agli ottavi del Torneo di Viareggio. Fondamentale la vittoria dei ragazzi di mister Papalato sul Monterosi, gara conclusasi per 3 a 0 (CLASSIFICHE AGGIORNATE). I viola gestiscono il gioco, ma il primo tempo finisce senza reti. Nella ripresa la Fiorentina riesce a concretizzare e Lorenzo Aprili sblocca il match al 65'. Macchi e Farneti firmano infine il tris. I viola si qualificano agli ottavi come seconda del girone ed incontreranno il Milan [LEGGI LA GRIGLIA COMPLETA CON DATE ED ORARI DELLE GARE].