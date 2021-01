Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: novità in difesa per Prandelli

Novità per Prandelli che schiera Martinez Quarta in difesa. Titolare anche Venuti mentre tutto confermato in attacco.

TORINO (3-5-2): Sirigu, Bremer, Lyanco, Buongiorno, Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Ansaldi, Zaza, Belotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic

