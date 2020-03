Toni e il ritorno in viola: “Ero l’ultima scelta. Ma Pradè mi disse…”

La storia del ritorno di Luca Toni alla Fiorentina è stata un mix di casualità e fortuna. Praticamente una mossa della disperazione da parte della Fiorentina, che si sarebbe rivelata molto utile alla squadra allenata da Montella. L’ex attaccante viola ha ricordato l’episodio di quell’estate 2012 durante una diretta instagram con Massimo Oddo: “Non mi voleva nessuno e l’ultimo giorno di mercato ero a Milano con il mio procuratore. Quando mancavano solo cinque minuti alla chiusura del mercato, Berbatov, che doveva andare alla Fiorentina, fece dei casini con l’aereo mandando a monte la trattativa, Pradè mi vide e mi disse ‘Tu sei l’attaccante che stavamo cercando, Luca…’ (ride, ndr). In realtà ero rimasto solo io in giro per l’albergo. Feci due chiacchiere con Pradè e poi ripartii dalla Fiorentina e dopo feci altri tre anni fantastici a Verona” l’aneddoto di Toni.