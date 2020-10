Toldo: “Iachini è una brava persona, spero possa far passare dei bei momenti alla città”

L’ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo è stato intervistato da Tuttomercatoweb nel giorno dell’anniversario della storica vittoria di Wembley contro l’Arsenal. Oltre a ripercorrere le gesta della sua Fiorentina in quella serata, Toldo è stato interpellato anche sull’attualità e in particolare sull’ex compagno di squadra Beppe Iachini. “Iachini è una brava persona”, ha esordito, “si è fatto veramente la gavetta che più gavetta non si può nel calcio. È uno che infonde spirito di squadra, anche da giocatore faceva molto gruppo; è uno che non te le manda a dire. Spero che faccia passare dei bei momenti alla squadra e al tifo: non si parla di grandi vittorie, la Fiorentina non è nelle condizioni, ma del trasformare la partita in allegria, in gioia”.