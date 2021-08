Toldo: “Bello esser ricordato insieme a Batistuta e Rui Costa”

Toldo: "Quella con Firenze è stata una storia d'amore divertente"

"I miei parenti mi avevano parlato bene di Firenze. Arrivai nel 1993 con l'entusiasmo di un ragazzino, conoscevo la città tramite i libri. I tifosi erano arrabbiato con i giocatori per via della retrocessione. Mi dicevo: 'Madonna, dove sono arrivato'. Ho capito che tante volte la rabbia sfocia in passione e amore. E' stata una storia d'amore divertente. Sono onorato del fatto che in tanti mi ricordano insieme a Rui Costa e Batistuta. Mi dicevo: 'Chissà se un giorno sarò io l'idolo dei tifosi della Fiorentina'. Alla fine lo sono diventato.