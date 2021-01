Toccafondi: “Già tutto scritto dal 20 maggio, emendamento ignorato. I costi del Franchi…”

“Sembra che fare uno stadio moderno e funzionale sia possibile in tutto il mondo tranne che a Firenze. Saranno i tecnici e gli architetti a dire, leggendo le 9 pagine della risposta del Ministero dei beni culturali, cosa è possibile fare al Franchi, ma quello che capisco è che molti sono e rimangono i vincoli e le parti intoccabili, comprese le curve per le quali dovresti non toccare quelle vecchie ma casomai costruirci sopra”.

Questo quanto dichiarato dal deputato Fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Sembra che fosse già tutto scritto nella relazione della sovrintendenza della Toscana del 20 maggio 2020 che definiva lo stadio Franchi di “rilevantissimo interesse culturale”, senza che sia cambiato granché anche dopo l’intervento del Parlamento con l’emendamento approvato quasi all’unanimità.

Continuo a dire che i costi di gestione e manutenzione dello stadio Franchi sono salatissimi e costano tantissimo alla comunità, soldi che, soprattutto in questo momento, sarebbero utilissimi per altre esigenze ed emergenze”, ha concluso Toccafondi.

