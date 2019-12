Tifosi, già chiesto un incontro con Montella e la squadra. Ribery unico esentato

Il Corriere dello Sport – Stadio parla della situazione non semplice che si sta vivendo a Firenze e nella Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda i tifosi. Venerdì scorso una rappresentanza della curva Fiesole, del gruppo 1926, era andata a cercare di parlare con Vincenzo Montella e la squadra. Solo la presenza di Rocco Commisso aveva impedito il contatto diretto, ma adesso l’incontro è considerato indispensabile. Il tifo viola chiede una risposta sul campo diversa, con più cuore e chiede al tecnico un salto di qualità. Potrebbe esserci nelle prossime ore un faccia a faccia al completo della squadra, tecnico e giocatori. L’unico autorizzato a non esserci sarebbe Franck Ribery, a cui i tifosi non hanno nulla da imputare.