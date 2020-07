Stasera massima attenzione tra Arbitro e Var

di Simone Pagnini

La partita Fiorentina-Cagliari al momento ha poco da dire per quanto riguarda la classifica e per questo Rizzoli ha scelto uno dei fischietti che in questo momento non sta attraversando un grandissimo periodo di forma: Gianluca Manganiello di Pinerolo. Il designatore si aspettava molto da lui e invece in questa stagione ha deluso le aspettative, ma speriamo che stasera sia concentrato. Considerando anche chi è stato designato al Var ovvero Pairetto possiamo francamente affermare che sono entrambi in cerca di riscatto.