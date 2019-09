Stasera il Perugia, spazio a Boateng e Ribery: la probabile formazione

Allenamento mattutino leggero per la Fiorentina, impegnata questa sera alle 20 all’Artemio Franchi in amichevole. Come riportato da Radio Bruno Toscana, la squadra viola dovrebbe scendere in campo con: Dragowski in porta, Lirola, Ceccherini, Venuti e Dalbert in difesa, Benassi, Pulgar e Castrovilli a centrocampo, Ribery, Boateng e Montiel nel trio d’attacco.

Diretta testuale su Violanews.com a cura del nostro Federico Gennarelli.