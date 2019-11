Stakanovista Milenkovic, 90′ anche con la nazionale

Nikola Milenkovic fa 90′ anche con la Nazionale, continuando la sua striscia di partite giocate senza saltare neanche un minuto. Come racconta il Corriere dello Sport, il muro serbo ha disputato tutte le gare stagionali senza mai saltare un minuto, diventando una risorsa preziosa anche per la sua nazionale, che però non è riuscita ad agguantare la qualificazione ai prossimi Europei.