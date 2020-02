Stadio nuovo, si va verso l’addio. “No” al bando Mercafir, incertezze su Campi Bisenzio: e il Franchi…

Come scrive Repubblica in edicola oggi, si va verso l’addio per la costruzione del nuovo stadio. Commisso ha deciso di non partecipare al bando Mercafir, su Campi Bisenzio ci sono delle incertezze e l’appello ai sindaci metropolitano di lanciare le candidature è andato praticamente deserto. Il Franchi andrebbe ristrutturato ma dovrebbe occuparsene il comune: secondo il quotidiano in futuro l’attuale impianto potrebbe anche non superare più i vincoli Uefa. Se così fosse, in caso di partecipazione alle coppe da parte della Fiorentina, la squadra dovrebbe migrare in un’altra città per le partite. Adesso fra Nardella e Commisso la situazione è tesa. La società presenterà all’amministrazione uno studio che dimostrerà quanto la Fiorentina faccia bene all’economia cittadina.