Stadio nuovo, Atlanta non sarà il riferimento. Area, parcheggi e tempistiche: i dettagli

Il comune di Firenze e la Fiorentina pigiano sull’acceleratore per la vicenda stadio. Ad oggi non esiste ancora un progetto vero e propio sul modello che ospiterà la squadra viola in futuro. Il Mercedes Benz Stadium di Atlanta non dovrebbe essere il riferimento, sia in termini di costi che di design. In ogni caso Rocco Commisso ha fissato a quattro anni la durata massima delle operazioni per la realizzazione dell’opera. Si tratta di tempi tutto sommato brevi, in cui ognuno dovrà fare la propria parte. Al progetto lavorerà l’esperto architetto Marco Casamonti, già al lavoro sul centro sportivo di Bagno a Ripoli e autore del restyling della Dacia Arena di Udine e del nuovo impianto di Tirana in Albania. In un primo momento è circolata l’ipotesi di un parcheggio da 1.500 posti, in realtà saranno di più poiché questa cifra è troppo bassa rispetto al numero di persone che fruiranno dello stadio nuovo. Infine un dettaglio sull’area attualmente Mercafir: non saranno più di quindici gli ettari che il comune libererà e in cui la società di Commisso potrà costruire la propria nuova casa.