Spina dorsale classe ’97: da Dragowski a Chiesa. I quattro cardini sono coetanei

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sui quattro talenti della Fiorentina nati nel 1997. Dragowski, Milenkovic, Castrovilli e Chiesa: la società punta forte su di loro in futuro. Il portiere e Castrovilli hanno rinnovato il contratto da poco, per Milenkovic è previsto un incontro più avanti. Anche lui farà parte della prossima squadra, a meno che arrivi un’offerta non rifiutabile. E infine Chiesa: appena l’emergenza per il coronavirus sarà passata, le parti si incontreranno per parlare del rinnovo.