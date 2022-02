Spezia-Fiorentina, le ufficiali: c’è Igor con Milenkovic, dentro Sottil e Castro

I ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto al Picco

Ecco le scelte di Thiago Motta e Vincenzo Italiano per la gara di stasera tra Spezia e Fiorentina: non sorprende il tecnico di casa, che conferma i suoi uomini più in forma. Italiano invece conferma Igor al centro della difesa e lascia fuori Martinez Quarta dopo l'espulsione di Bergamo.