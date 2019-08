Sottil, dalle urla di Pioli in allenamento alla scommessa di Montella. Sognando Chiesa

“Riccardo rientra!”. “Riccardo, meglio!”. “Spingi, Riccardo!”. Le urla di Stefano Pioli in allenamento le avrà sognate anche di notte Riccardo Sottil. Un anno fa nel ritiro di Moena c’era anche lui. In attesa del mercato, a lungo venne provato in prima squadra. Talento fuori discussione, tanto che poi fino allo scorso gennaio è rimasto in prima squadra. Lo spazio però è stato poco: giusto il tempo di esordire contro la Sampdoria, poi qualche altro minuto contro la Lazio. All’Olimpico, era lo scorso ottobre, ebbe una grossa occasione gol. Mancata per poco, chissà come sarebbe andata la sua storia se lo avesse segnato. Poco male in realtà, perché l’esperienza a Pescara ha segnato la svolta della giovane carriera di Sottil. Inizialmente in panchina, gli ultimi due mesi li ha disputati col piede sull’acceleratore. Al Verona ha siglato il primo gol tra i professionisti, la stessa squadra che ha annientato il suo sogno di raggiungere la Serie A con gli abruzzesi.

Appena un mese fa è tornato a Moena, questa volta con Vincenzo Montella allenatore. Riccardo ha mostrato ancora una volta le sue qualità, il suo talento. Adesso deve fare il salto, da giovane di belle speranze a giocatore affidabile. Come? Prima di tutto con la continuità. Di impegno e concentrazione, prima ancora che di rendimento. Sì, quella è una conseguenza. Se lavorerà al massimo, seguendo tutte le indicazioni del tecnico allora potrà diventare la vera sorpresa della Fiorentina. “Ogni tanto si assenta un po’, ma mi stuzzica lavorarci perché ha tantissimi margini di miglioramento” ha detto l’aeroplanino di lui. Adesso sta a Riccardo fare un altro scatto. Al suo fianco in allenamento c’è Federico Chiesa, l’esempio da seguire.