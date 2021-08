SONDAGGIO VN – Seguirai la Fiorentina in tv?

Avete già deciso se seguirete o meno la Fiorentina in tv nel prossimo campionato? Ditecelo, se volete, rispondendo al nostro sondaggio.

Il prossimo campionato inizierà fra meno di due settimane e porterà con sé una rivoluzione dal punto di vista mediatico, non sarà più Sky a dettar legge per il campionato di serie A ma il bastone di comando passerà a DAZN che trasmetterà tutte le partite insieme a Tim Vision lasciando a Sky la possibilità di trasmettere solamente tre gare in coabitazione. Fatta questa premessa vi chiediamo di esprimere il vostro parere sulla visione del prossimo campionato della Fiorentina. Lo seguirete o no in tv?