Serie A, Spezia-Fiorentina: ecco chi sarà l’arbitro della sfida

L’Aia rende noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 18 ottobre. Nel dettaglio la designazione per la gara della Fiorentina:

SPEZIA – FIORENTINA h.15.00

MANGANIELLO

PAGANESSI – DI IORIO

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

