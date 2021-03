Serie A, adesso torna lo spettro dei playoff per chiudere la stagione

“Adesso torna lo spettro dei playoff”. Così La Repubblica, in edicola oggi, legge le vicende di Lazio-Torino, che mettono a rischio il sistema. Anche perché, ricorda il quotidiano, le regole (a partire dal protocollo) non sono state modificate dopo la sentenza su Juventus-Napoli, che pure aveva messo in evidenza una breccia aperta per l’intervento dell’ASL. Che potrebbe diventare sempre più frequente, vista la situazione epidemiologica in Italia: il campionato va concluso entro il 24 maggio e ha già spazi rigidissimi. Così, tornerebbero d’attualità soluzioni già paventate un anno fa: più che il celebre algoritmo, potrebbero riprendere quota i temuti playoff.