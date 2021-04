Sergente Iachini: nessun giorno libero fino alla Juventus

Beppe Iachini è un allenatore che ha sempre basato gran parte dei suoi successi sul duro lavoro, e anche in questa difficile esperienza ripartirà da questo concetto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico non concederà nessun giorno libero alla squadra da qui a dopo la gara contro la Juventus, fissata per il 25 aprile. Nonostante i tanti impegni, Iachini vuole intensificare il lavoro della squadra, per non farsi trovare impreparato.