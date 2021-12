Sconcerti: “Lazio, Roma e Juve in ritardo, ACF spera. Vlahovic come Chinaglia”

Le parole dell'editorialista del Corriere della Sera

Fiorentina da Europa? Credo che avendo uno come Vlahovic diventi grande già solo così. I grandi attaccanti fanno grande la squadra. Vlahovic, se ci potessi lavorare, è uno di quelli alla Chinaglia. La Fiorentina ha vinto 10 partite e perse sette. Può darsi che cresca e poi c'è una qualità bassa in campionato. Mancano Lazio, Roma, Juventus, questo lascia dei vuoti in cui può entrare la Fiorentina