Sconcerti: “Viola, è la strada giusta. Ora importante la concentrazione”

Mario Sconcerti ha analizzato il momento della squadra dopo la vittoria di Bergamo e in vista del prosieguo della stagione

Pulgar? La Fiorentina è stata costretta a cederlo, secondo me è un indebolimento tecnico perché Amrabat studia per fare il regista ma non lo è. Castrovilli? Italiano ci insiste, anche perché ha perso qualcosa a centrocampo. In generale a centrocampo manca qualcosa: Maleh è molto giovane, credo che ci sia un problema di forza in Castrovilli. Forse non si è ripreso bene dall'infortunio, ma mi fa piacere che Italiano insista con lui: un giorno o l'altro tornerà a tirare fuori buone prestazioni".