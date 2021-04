Sconcerti: “Sarri? La Fiorentina se l’è giocata molto male…”

Mario Sconcerti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per rispondere alle domande degli ascoltatori. Ecco le sue considerazioni:

Iachini deve solo gestire 10 partite e fare quello che sa fare meglio con un buon vantaggio. Prandelli? C’è un momento in cui la vita va avanti e deve decidere se continuare. La parte delle offese mi lascia invece allibito e non capisco come si riescano a trovare modi così per affondarlo.

Nuovo allenatore? A me piacerebbe uno come Sarri e mi dispiace che si sia persa l’occasione di portarlo a Firenze. La Fiorentina se l’è giocata male, avrebbe dovuto far parlare il presidente, non il DS. Mi piacerebbe uno come lui anche se penso che un fiorentino a Firenze avrebbe grandi problemi. Sono convinto che la squadra sarà buona il prossimo anno.

Lo stadio? Siamo fra le poche squadre a non avere debiti con le banche e il patrimonio sociale è cresciuto. Ora non bisogna sbagliare le scelte investendo nella maniera giusta. A Firenze abbiamo avuto la ‘sfortuna’ che sia un monumento storico, non possiamo farci niente. Per fare un impianto fatto bene ci vogliono fra i 300 e i 500 milioni: per ripagarlo serve praticamente comprare un quartiere. Altrimenti si può anche spendere meno, ma il risultato poi è quello che è, anche a livello di introiti.