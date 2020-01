Tra campo e mercato, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno delle ore vorticose che stanno abbracciando l’ambiente viola: “Rimpianto dopo la Coppa Italia? Preferivo vincere contro il Genoa. Vlahovic? Ha sbagliato un gol clamoroso, ma ha comunque dimostrato coraggio tentando lo scavetto. Anche negli errori dimostra di essere giocatore. Nel complesso la Fiorentina ha giocato benino e siamo stati in partita, soffrendo come era normale di più nella ripresa quando la squadra più forte esce alla distanza. Rispetto a quando c’era Montella stiamo parlando di un’altra squadra, e non lo avrei mai pensato: ora andiamo incontro ad un calendario scomodo, ma poi migliorerà. E con la Juve sarebbe bello che la Fiorentina replicasse la gara fatta allo Stadium dal Sassuolo. Classifica pericolosa? Bisogna arrivare in fretta a 4o punti, e visto che stiamo preparando una buona squadra per il futuro vorrei tirarmi fuori il prima possibile dalla zona calda. Kouamé? E’ un giocatore interessantissimo, anche se si è infortunato al crociato non parliamo di Pepito Rossi… E’ una punta vera, ma non è un centravanti: i numeri del Genoa ne fanno un giocatore molto importante”.