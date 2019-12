Sconcerti duro: “Fiorentina squadra sbagliata. Senza investimenti rischia di retrocedere”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della sconfitta della Fiorentina e della situazione di Vincenzo Montella:

Non è che sia stata una partita fortunata per la Fiorentina però è questa, è una squadra storta e non è facile che vinca una partita- Non ha centravanti, è una squadra incerta tra l’essere giovane ed essere vecchia, sinceramente è una brutta squadra, per cui stasera le ha detto veramente male ma una parte di quel male temo che se lo sia costruito da solo.

Montella rischia di essere esonerato? Questo non lo so. Da un punto di vista tecnico certamente sì, se penso anche alle nove partite dello scorso anno con due pareggi e sette sconfitte ma non so quali siano le possibilità di sostituzione. E’ un momento veramente molto difficile, anche pieno di equivoci perché la città è entusiasta del nuovo presidente, dell’investimento sul nuovo centro sportivo però ci stiamo dimenticando che purtroppo la squadra è modesta”.

Cosa non mi piace di questa squadra? Cosa dovrebbe piacermi? E’ una squadra troppo piena di giovani, otto giocatori sotto i 22 anni e quei quattro-cinque giocatori adulti che ci sono, non hanno riserve, senza contare che c’è un portiere di 20 anni e un centravanti di 19. E’ una squadra che non ha grammatica e sono contento che abbiamo almeno qualche punto, altrimenti la situazione sarebbe veramente seria.

L’infortunio di Ribery? L’unico vero vantaggio che abbiamo è che siamo già in pieno mercato e credo che la Fiorentina non possa esimersi dall’investire perché altrimenti rischierebbe di non rimanere in Serie A e questo sarebbe un grosso danno economico prima di tutto. Per cui credo che sia il momento corretto per investire sul mercato e far fare un salto di qualità ad una squadra che da sola non ci riesce.

Dove servono investimenti? In qualunque reparto ma essenzialmente serve un uomo d’ordine a centrocampo, serve un attaccante da 15 gol, non dico 25, e serve un difensore che non sia un ragazzo come Ranieri, né uno che non ti dà qualità come altri. E’ una squadra anche di bravi ragazzi ma una squadra sbagliata, c’è poco da fare”.

Le parole di Montella? Nessuno ha mai parlato di mancato impegno dei giocatori. Io ho parlato di squadra sbagliata, ci mancasse anche l’impegno dei giocatori, sarebbe già finito il discorso, non lo metto nemmeno in discussione. Il problema è che ci devono essere tre squadre peggio delle altre, questo dice il regolamento, e io credo che la Fiorentina sia ben orientata su quel percorso. Secondo me dobbiamo pensare a salvarci per questo penso al mercato adesso. Dopo di che possiamo ricominciare tutto da capo ma questa è una squadra che è partita dall’Europa.

Anno di transizione? Ma cosa vuol dire? Se lo dice ai giocatori li dai 200 alibi, non uno. Sono slogan.