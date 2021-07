Saponara ruba la scena. Le sue carte per il rilancio in viola

Il fantasista della Fiorentina si è ben messo in evidenza nella prima parte di ritiro

Qualità, tecnica e professionalità da vendere, il tutto abbinato ad una dose di sfortuna. La carriera di Saponara è stata spesso condizionata dagli infortuni che hanno frenato spesso e volentieri il suo talento indiscutibile. I mesi passati con Italiano allo Spezia sembrano però aver dato nuova linfa ed energie positive ad un calciatore che per doti tecniche ha pochissimo da invidiare, praticamente niente. Non è la prima volta che Saponara ruba la scena a Moena, la ripresa giocata nel corso della prima amichevole di ieri contro l'Ostermunchen ha messo in evidenza i frutti del duro lavoro che la squadra ha affrontato in queste battute iniziali di preparazione. E in un mercato condizionato quasi nella sua totalità dalla pandemia, Saponara può essere a tutti gli effetti un nuovo acquisto per la Fiorentina.