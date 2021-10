Saponara neanche in panchina. Il motivo del forfait dell’ex Spezia

Defezione dell'ultimo minuto

Non rientra fra i calciatori a disposizione Riccardo Saponara nonostante figurasse nell'elenco dei convocati per Fiorentina-Napoli. La spiegazione arriva dalle frequenze di Radio Bruno. L'ex Spezia ha avuto alcuni problemi fisici durante la settimana. Italiano cerca sempre di convocare più calciatori possibili per le gare, nel caso in cui, anche gli acciaccati, dovessero recuperare in extremis. Stavolta non è accaduto e Saponara si accomoda in tribuna.