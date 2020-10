Sandrelli: “Commisso deve entrare nelle logiche del calcio”

Massimo Sandrelli ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Processo a Iachini? Fa parte del gioco, è inevitabile, così è il calcio. Dopo tre partite con due sconfitte, tutti storcerebbero il naso, Commisso per primo. Le priorità di Commisso sono diverse, per fare uno stadio ci vuole molto tempo, ma deve entrare di più nelle logiche del calcio. Ha fatto una serie di errori clamorosi, come tenere Montella e Chiesa, nel calcio non si fa così. Si deve chiedere a Commisso di fare calcio, abituandosi a come funziona in Italia. La faccenda Chiesa mi è sembrata un po’ ridicola, non doveva essere convocato, lo sapevano tutti che sarebbe stato ceduto”.