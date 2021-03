S. Sabatini: “Corvino processato, ma l’era Commisso si regge sui suoi acquisti”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così della Fiorentina a Radio Sportiva:

A Firenze è stato fatto più volte il processo a Corvino, ma in questi primi anni di presidenza Commisso la squadra di sta reggendo soprattutto sugli acquisti che ha portato lui. Da Milenkovic a Vlahovic, soprattutto. Io fossi nei viola me lo terrei ben stretto il serbo. Ricordiamoci che in Europa si parla di Haaland, in Italia dovremmo farlo di Vlahovic ma non si fa abbastanza.